Terörle Mücadelede Teknolojinin Rolü Vurgulandı

TÜM DÜNYADAN PARLAMENTERLERİN KATILIMIYLA DÜZENLENEN KONFERANS

Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), TBMM, Katar Şura Meclisi ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi (PAM) işbirliği ile gerçekleştirilen “Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi Konusunda Küresel Parlamento Konferansı”nın ikinci günü, “Ortaya Çıkan Tehditlerle Mücadele: Terörizmde Teknolojinin Kötüye Kullanımına Yönelik Yasal ve Politik Yaklaşımlar” oturumuyla başladı. İstanbul’da yapılan konferansa, dünyanın dört bir yanından parlamenterler, BM kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

TEKNOLOJİ TERÖRİZMDE YENİ BİR BOYUT OLUŞTURUYOR

Konferansta, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Terörle Mücadele Özel Komisyonu Başkanı ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, terörle mücadelenin dijital çağın gerçeklikleriyle belirlendiğini söyledi. Aydın, teknolojinin toplumları bir araya getirdiğini, fakat aynı zamanda ‘demokratik toplumlara karşı silah haline getirildiğini’ dile getirerek, “İnsansız Hava Araçları (İHA) ve otomatik silahlar teröristlerin elinde ölümcül olabilir.” dedi. Gençlerin radikalleşmesini engellemek adına okullarda eleştirel düşünme ve dijital farkındalık eğitimlerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

YAPAY ZEKANIN KÖTÜYE KULLANILMA POTANSİYELİ ARTIYOR

UNOCT Siber Güvenlik ve Yeni Teknolojiler Birimi Program Yönetimi Yetkilisi Balques Alradwan, yapay zekanın barış ve güvenliğe doğrudan etki eden küresel bir mesele haline geldiğini belirtti. Alradwan, UNOCT’un 2021’de yayınladığı rapora göre, teröristlerin yapay zekayı kötüye kullanma potansiyelinin düşük olduğunu ancak beş yıl içinde bu durumun önemli derecede değiştiğini kaydetti. Ayrıca, terörle mücadelede kullanılan yeni teknolojilerin düzenlenmesi için insan haklarını korumak gerektiği belirtildi.

PARLAMENTOLARIN YAPAY ZEKADAKİ ROLÜ

Uluslararası hukuk firması DLA Piper Müdürü Matt Botwin, parlamentoların terörle mücadelede yapay zekanın önemini değerlendirdi. Yapay zekanın “çok yeni ve güçlü bir teknoloji” olduğunu ifade eden Botwin, parlamentoların bu konuda mevzuat oluşturabileceğini ve kaynak planlaması yapabileceğini söyledi. Yapay zekanın üretebileceği hatalı bilgiler konusunda dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

YENİ TEHDİTLER VE DİJİTAL ARAÇLAR

Çevrim içi katılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Terörle Mücadele Komitesi Yürütme Direktörlüğü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Koordinatörü Jennifer Bramlette, teröristlerin mesajlaşma uygulamaları ile bireyleri etkilemeye çalıştığını aktardı. Bramlette, yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin tespitinin zorlaştığını ve bu araçların gözetim, analiz gibi çeşitli güvenlik faaliyetlerinde kullanılma riskinin arttığını belirtti.

İNSAN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Terör Önleme Şubesi Koordinatörü Arianna Lepore, teknolojinin kötüye kullanımının mevcut amaçların yeni araçlarla yürütülmesi anlamına geldiğini söyledi. Lepore, terörizmle mücadelede insan kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ÖZGÜRLÜKLERİ KAYBETMEMEK İÇİN DİKKAT

İngiliz insan hakları örgütü Article 19’un Avrupa Bölge Müdürü Antanina Maslyka, teknolojinin teröristler için önemli bir araç olduğunu belirtti. Maslyka, devletlerin teknolojiye yönelik yasal düzenlemelerinde aşırılıktan kaçınması gerektiğini vurguladı ve “Eğer temel özgürlükleri güvenlik adına feda edersek, hem güvenliği hem özgürlükleri kaybederiz.” ifadesini kullandı.