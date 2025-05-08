Terörle Mücadelede Yeni Aşama Başlıyor

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ YENİ AŞAMAYA GEÇİYOR

MHP lideri Bahçeli’nin ifadeleriyle başlayan dönem, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne “Silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısıyla devam ediyor. PKK’nın silah bırakması beklentisi sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

ERDOĞAN’IN HASSASİYET VURGUSU

Dün sabah AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmede Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair önemli bilgiler paylaşıp hassasiyetin altını çizdi. Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre Erdoğan, “Hedefimize ulaşma konusunda çok kararlıyız. Süreci bu noktaya kadar çok temkinli şekilde getirdik. Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak. Bu süreci iyi götürmemiz lazım,” ifadelerinde bulundu. Ayrıca siyaseten bu süreçten faydalanmak isteyenlerin olabileceğine dikkat çekti ve “Herkesin çok dikkatli olması lazım. Süreci sonuna kadar götürüp netice alacağız,” dedi.

KADIN PROGRAMLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Toplantıda televizyonların gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları da gündeme geldi. Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, bazı programların adlarını belirterek, “Bu programlar milletimizin ahlâkını bozuyor. Gençlerimizi gayrimeşru ilişkilere özendiriyor. Yasal düzenleme yapılması lazım,” görüşünü dile getirdi. Erdoğan ise bu konuyla ilgili olarak ilgili bakanlara talimat verdi.

BAHÇELİ’DEN ÖCALAN’A ÇAĞRI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim tarihinde yaptığı grup toplantısında, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın,” dedi. Bahçeli’nin açıklamalarının ardından DEM Parti heyeti, 26 Kasım 2024’te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

DEM PARTİ HEYETİ GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR

9 Aralık 2024’te Bahçeli, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı. Bakırhan, “2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir,” şeklinde konuştu. 27 Aralık 2024’te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti’nin talebine olumlu yanıt sundu. DEM Parti’nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi yapılırken, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirildi.

İRAN KÜRTLERİYLE GÖRÜŞMELER DE DEVAM EDİYOR

DEM Parti heyeti, partileri de ziyaret etti. Heyet, 16 Şubat Pazar günü Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak’taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Ardından 17 Şubat Pazartesi günü Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile de görüştü. Öcalan’la yapılan görüşmelerin ardından, DEM Parti heyeti İmralı Adası’nda gerçekleşen görüşmenin ardından bir açıklama sunarak Öcalan’ın mesajını okudu. Öcalan, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum,” dedi. Açıklama öncesinde Öcalan’ın İmralı’nda çekilen en son fotoğrafı da paylaşıldı.