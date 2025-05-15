Terörsüz Süreç İçin Önemli Adım

YENİ SAFHA: PKK’NIN FESİH VE SİLAH BIRAKMA KARARI

PKK’nın feshetme ve silah bırakma kararı, Türkiye için yeni bir sürecin başlangıcını müjdeliyor. Bu terörsüz Türkiye sürecinin hukuki adımları, en kritik konulardan biri olarak öne çıkıyor. AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Azmi Ekinci, bu sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

DEMİRTAŞ’IN DURUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Ekinci, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna dair, “Bugünkü konjonktürde Selahattin Demirtaş’ın ceza aldığı şartlar ortadan kalktığı için Demirtaş’a suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz” ifadelerini kullandı. Ekinci, PKK’nın fesih kararıyla birlikte, Abdullah Öcalan’ın da “Bu örgütün kurucusu Öcalan. Kurucusu ve lideri bir çağrı yaptı” sözlerine atıfta bulunarak, Öcalan’ın örgütün miadını doldurduğunu ve kan davası gibi yaklaşımlar sonucunda PKK’nın anlamsızlaşarak kendini feshetmesi gerektiğini belirtti. Ekinci, bu açıklama sonrasında PKK’nın ve bileşenlerinin itiraz edeceğine inanmadığını, itiraz edilse bile marjinalleşip yok olma yoluna gideceklerini ifade etti.

SİYASİ HAYATA DÖNÜŞ İHTİMALI

Ekinci, “Yakın bir dönemde Salahattin Demirtaş gibi isimlerin de tekrar siyasi hayata dönmesi, tutukluluklarının bitmesi mümkün olabilir mi?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Şimdi kan davaları yaşanır, sonra barış masasına oturulur ve barış yapılır. O barışın gerekleri yerine getirilir.” Ekinci, örgütün silah bırakma kararının ardından, Türkiye’de terörsüz bir toplum oluşturmanın yanında bir anayasa çalışması yapılacağını ve bu süreçte daha önce suç sayılan şeylerin artık suç olmaktan çıkacağını vurguladı. Sözlerini, “Yani kişi kendi yanlışından vazgeçince sen hala o yanlışta duruyorsun şeklinde muamele etmenin anlamı yok” diyerek sonlandırdı.