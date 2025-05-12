Haberler

Terörsüz Türkiye, Barış Ve Kardeşliği Sağladı

PKK’YI FESHETTİĞİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK’nın fesih kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla, Terörsüz Türkiye’de önemli bir evre gerçekleşmiştir.” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ZAFERİ

Yerlikaya, paylaşımında PKK’nın kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan ettiğini belirtti. “Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir. Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı, birliğimizdir.” diyerek, bu tarihi sürece destek verenlere teşekkür etti.

ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Aynı zamanda, “Bu vesileyle bir kez daha vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ailelerimizi derin bir hürmetle yad ediyorum.” şeklinde, şehitler ve gaziler için duyduğu saygıyı vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Xherdan Shaqiri, Basel’e Şampiyonluk Getirdi

Xherdan Shaqiri, bu sezon İsviçre'nin Basel takımında 20 gol ve 21 asistle dikkat çekti. 33 yaşındaki oyuncu, 8 yıl aradan sonra takımının şampiyonluğuna önemli katkı sağladı.
Haberler

Bayraktar TB3 SİHA, Başarılı Atış Gerçekleştirdi

Bayraktar TB3, Baykar'ın geliştirdiği milli silahlı insansız hava aracı, TCG Anadolu gemisinden MAM-L mühimmatıyla başarılı test atışları gerçekleştirdi. SİHA'lar, hedefleri hassas şekilde vurarak başarı gösterdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.