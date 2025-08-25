“Terörsüz Türkiye’de Son Düzlükteyiz.”

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’te Ahlat Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen “Ahlat Etkinlik Alanı Programı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe ulaşması konusuna dair kritik mesajlar verdi.

AHLAT’IN ANLAMININ ÖNEMİ

Erdoğan konuşmasında, “Malazgirt Zaferi tarihimizin şanlı sayfalarındandır. Buradaki eserler tarihimizin şahididir. Ahlat bu topraklarda ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat Kızılelma’nın anahtarıdır. Bize kim olduğumuzu anlatan beldelerden birisi de Ahlat’tır” ifadelerini kullandı. Ahlat’ın Türk tarihi içerisindeki yerini vurgulayan Erdoğan, buranın milli kimlik açısından önemini dile getirdi.

BİRİMİ KORUMA VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik olmanın önemine de değindi. “Tarih; Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımız kimi örnekleriyle doludur. Birliğimizi koruyacağız” şeklinde açıklama yapan Erdoğan, her türlü saldırıya karşı duracaklarını belirtti. “Büyük ve güçlü Türkiye’yi gelecek nesillere bizler hediye edeceğiz” diyerek ülkenin geleceğine dair umut verici bir mesaj iletti.

TUZAKLARA DÜŞMEME VURGUSU

Erdoğan, karşılaşacakları zorluklarda dikkatli olmaları gerektiğine de dikkat çekti. “Bu yolda kimsenin oyununa gelmeyeceğiz, kurulan tuzaklara düşmeyeceğiz” ifadesini kullanan Erdoğan, “Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz” dedi. Gelecekte daha güçlü bir Türkiye için sabır ve gayretle ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.