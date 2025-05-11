Terörsüz Türkiye’de Yeni Süreç Başladı

TÜRKİYE TERÖR BELASINDAN KURTULUYOR

Türkiye, yaklaşık 50 yıl süren terör sorununun çözümüne doğru önemli bir aşamaya girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlatılan iktidarın “Terörsüz Türkiye” sürecinde, terör örgütünün kendini feshetmesine ve silah bırakmasına yönelik çağrılar İmralı’dan geldi. PKK, bu çağrının ardından kongresini topladığını duyurdu.

KONGREDE TARİHİ KARARLAR ALINDI

Kongrenin iki ayrı alanda gerçekleştirildiği belirtiliyor, ancak tam yerleri ve Öcalan’ın mesajının nasıl iletildiği konusunda henüz net bilgiler yok. İlk açıklamalara göre, Öcalan’ın çağrısı temelinde tarihi kararların alındığı ifade ediliyor.

FESİH KARARI BEKLENİYOR

Alınan kararların ardından bugünkü açıklamalarla örgütün silah bıraktığı ve feshedildiğinin bildirileceği bekleniyor. Peki, PKK’nın kendini feshetmesinin ardından nasıl bir yol haritası izlenecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, sürecin adım adım ilerleyeceğini söylemişti. Olumlu bir adıma karşı başka bir olumlu adımın gelebileceği belirtiliyor. Ankara, PKK’nın tüm unsurlarıyla feshedilmesini bekliyor.

SİLAHLAR TESLİM EDİLECEK

Silahların teslimi, bir sonraki aşamada gündeme gelecek. Silahların teslifiyle ilgili net bir yol haritasının oluşturulması bekleniyor.

YASAL DÜZENLEMELER GÜNDEME GELECEK

İkinci aşamada, yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi planlanıyor. Dağda olan ve Türkiye içinde eyleme karışmamış terör örgütü üyeleriyle ilgili düzenlemeler yapılması bekleniyor. Üst düzey PKK’lı teröristlerin durumu için ise üçüncü bir ülke formülü üzerinde çalışılıyor.

SÜREÇ AŞAMA AŞAMA İLERLEYECEK

Bir diğer önemli konu da infaz düzenlemeleriyle ilgili beklenen değişiklikler. DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesi yönünde de adımlar atılmasını bekliyor.

Dün İstanbul’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Her an müjdeleri alabilirsiniz.” diyerek terörü sona erdirmekte kararlı olduklarını belirtti. Erdoğan, “40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, milletçe kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız.” ifadesini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE’YE VARACAĞIZ

Devlet ciddiyetiyle çalışmaları takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, “Aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum.” dedi.

AHMET TÜRK’TEN GÖRÜŞME

Gelişmeler üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı heyetinde bulunan DEM Partili Ahmet Türk’ü telefonla aradı. Türk, Bahçeli’nin “Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum.” sözlerini iletti. Türk, Bahçeli’nin süreçte önemli bir rol oynadığını ve aldığı riskin Türkiye’nin geleceği için onurlu bir barışa katkı sağladığını belirtti.

CELAL ADAN: KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN

MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan, sürece ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Adan, “Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır. Türk milleti kazanmıştır.” diyerek, bin yıllık kardeşliğin daim olmasını istedi.