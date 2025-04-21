Terörsüz Türkiye Hedefi Kıymetli Olacak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ GÜÇLENECEK

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Yakın zamanda birtakım gelişmelerle birlikte ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin doğru hedeflere, doğru zamanlarda hem ülkemizin yararına olacak hem vatandaşlarımızın ortak gelecek idealine katkı sağlayacak hem de bölge halklarının dayanışmasına ve barışına katkı sağlayacak şekilde hayata geçeceğini hep beraber göreceğiz.” dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Konferans Salonu’nda yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına dair bilgiler verdi.

DEMOKRATİK REFORMLAR VE TOPLUMSAL BİRLİK

Geçmişte bazı uygulamalar nedeniyle Kürt vatandaşlar üzerindeki ret, inkar ve asimilasyon politikalarını, hükümetleri döneminde büyük demokratik reformlarla ortadan kaldırdıklarını hatırlatan Çelik, bu konuda atılan adımların önemini vurguladı. Çok riskli zamanlarda ve siyasi suikast tehditlerine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bu yolda ilerlediklerini belirtti. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu irade ile yeni bir sayfa açıldığını ifade etti. Dünyanın zor bir dönemden geçtiği göz önüne alındığında, “toplumsal birliği derinleştirmenin, demokrasi ölçeğini büyütmenin” yanında, bölgedeki halklarla ve yakın komşularla daha fazla dayanışma içinde olmanın değerine dikkat çekti.

BÖLGE HALKLARINA FELAKET SENARYOLARI

Çelik, etrafı kana bulamak ve kaos çıkarmak amacıyla bazı odakların bölgede fitne siyaseti yürüttüğünü belirtti. Bu tür olumsuzluklara karşı devletin ve siyasi tecrübenin gereken güce sahip olduğunu vurguladı. Bölge halklarının zarar görmemesi için kararlı duruş sergilendiğini söyleyen Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefinin önce vatandaşların yararına olacağını ifade ederek, “İnşallah yakın zamanda birtakım gelişmelerle birlikte ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinin hayata geçeceğini göreceğiz.” dedi.

İLİŞKİLERİNİ DEĞİŞTİREN DENGELER

Çelik, Türkiye’ye yakın bölgelerdeki savaşları hatırlatarak, Suriye’deki Esed rejiminin ardından yaşanan gelişmelere, İsrail’in Lübnan ve Suriye’deki operasyonlarına değindi. Türkiye’nin bütün bu gelişmelerin merkezinde yer aldığını söyleyen Çelik, ülkenin gücünün vatandaşların birliği ve dirliğinden geldiğini ifade etti. Terörsüz Türkiye’nin Türkiye’nin demokratik gelişimi için gerekli olduğunun altını çizen Çelik, bu sürecin devlete ve topluma zarar vermeden ilerlemesi gerektiğini söyledi.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE VE ETKİN SONUÇLAR

Uyuşturucuyla mücadelede İçişleri Bakanlığının “Narkokapan” adıyla başlattığı operasyonlara dikkat çeken Çelik, bu operasyonlar kapsamında oldukça fazla uyuşturucu tacirinin gözaltına alındığını hatırlattı. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda etkili sonuçlar elde edildiğini ifade eden Çelik, vatandaşların uyarılarını dikkate alarak bu meseleyi en yakın şekilde takip edecekleri sözünü verdi.