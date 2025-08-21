Terörsüz Türkiye Hedefimiz Açıklıkla Belirtildi

DÜZENLENEN TOPLANTILARDA KONUŞMA YAPILDI

Sivas’ta gerçekleştirilen ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ programında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, en önemli hedeflerinin terörsüz bir Türkiye olduğunu belirtti. Öğütken, “Hiçbir şehit ailesini incitmeden bu işe çözüm bulmak için el birliğiyle çalışıyoruz” dedi. Program, Sivas’ta bir restoranda yapıldı ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve partililerin katılımıyla gerçekleşti.

TERÖR MÜCADELESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Konuşmasında ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesindeki çalışmalara vurgu yapan Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, Türkiye’nin yıllardır süregelen terörle mücadele sorununa dikkat çekti. Öğütken, “47 yıldır Türkiye bu sıkıntıyı hem ekonomik hem de vicdanen çekiyor. Kaybettiklerimiz, şehitlerimiz ve gazilerimiz bu acıyı yaşıyor. Onları incitmeyeceğiz. Şehitlerimizi ve şehit ailelerini incitmeden bu konuda çözüm bulmak için çaba gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeli’nin başlattığı girişim ve Cumhurbaşkanı’nın destekleriyle bu sürecin önemini vurguladı.

GÖNÜL KÖPRÜSÜ GÜÇLENDİRİLECEK

Programda konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Sivas’ta çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini kaydederek, “Sivas’ımızı dinleyeceğiz. Varsa şikayetler, öneriler alacağız, vatandaşlarımızla gönül köprümüzü güçlendireceğiz” dedi. Bu bağlamda birlikte çalışacaklarını belirtti.