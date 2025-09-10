Terörsüz Türkiye İçin Birlikte Çalışıyoruz

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE VURGU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Mardin’de gerçekleştirdiği konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörsüz Türkiye hedefiyle çıktıkları yolu anlattı. Yerebakan, “Mardin’de huzur olursa, Türkiye’de huzur olur” ifadelerini kullandı. Mardin’de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Yerebakan, AK Parti il başkanlığını da ziyaret etti. Burada İl Başkanı Mehmet Uncu ile görüşen Yerebakan, TBMM 28. dönem AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Derya Ayaydın ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Yerebakan, sözlerine terörsüz Türkiye hedefinin önemine vurgu yaparak devam etti. “Bu topraklar yaşadığımız en büyük sınavların da tanığıdır. Hepimiz biliyoruz ki bu topraklar uzun yıllar terörün gölgesinde kaldı. Nice çocuklara ateş düştü, nice fidanlarımızı şehit verdik” şeklinde konuştu. Şehitlerin hatırasının en önemli değer olduğunu belirten Yerebakan, Cumhurbaşkanının liderliğinde huzur ve kardeşlik ortamının yeniden kök salmasını hedeflediklerini ifade etti. “Yarım asır süren terör belasının karanlığı, inşallah bu dönemin sonunda aydınlığa bırakılacaktır” dedi.

GÜVEN VE HUZURUN TEMELİ

Yerebakan, Türkiye’nin huzur ve barış sürecine dikkat çekerek, “Bu ülkenin sokaklarında çocuklarımız daha özgür oynasın, gençlerimiz gelecek hayalleri kurabilsin, analar gözyaşı dökmesin diye verilen büyük bir mücadelenin adıdır Terörsüz Türkiye” diye vurguladı. “Biz, Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefiyle kinle, öfkeyle değil; adaletle, sloganla değil hizmetle yürüyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye demek yalnızca silahların susması değil, aynı zamanda kalpleri kazanma, gönülleri onarma mücadelesidir” şeklinde konuştu.

MARDİN’İN ÖNEMİ

Mardin’in kıymetli bir şehir olduğuna dikkat çeken Yerebakan, “Mardin’de huzur olursa Türkiye’de huzur olur. Mardin’de barış kökleşirse, bütün bölgemiz barışla yoğrulur” dedi. Şehitlerin hatırasına sahip çıkmanın Türkiye’nin en temel hedeflerinden biri olduğunu belirten Yerebakan, “Huzurlu, güçlü, birlik içinde bir Türkiye” hedefinin önemine değinerek, geçmişin acılarından ders alarak geleceği birlikte inşa etmenin gerekliliğini ifade etti. “Terörsüz Türkiye ancak kardeşliğimizi büyütürsek, birbirimizin yaralarını sararsak mümkün olur” diye belirtti. Bu nedenle “şifa siyasetiyle Terörsüz Türkiye aslında aynı yolun iki ismidir” diyerek sözlerini tamamladı.