Terörsüz Türkiye İçin Destek Devam Ediyor

PROJEYE DESTEK GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘Terörsüz Türkiye’ projesine farklı kesimlerden devamlı olarak destek geliyor. Terör gazisi Abbas Gündüz, söz konusu projenin Türkiye’yi büyük bir sıçrama yaptıracağını ve sonuna kadar yanlarında olduklarını ifade etti. Türkiye’nin uzun yıllar boyunca terörden büyük acılar çektiğini ve binlerce evladını toprağa verdiğini dile getiren Gündüz, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı olarak, bu aşamada terör örgütlerinin etkisinin büyük ölçüde kırıldığını ve dağlarda hareket edemez hale geldiklerini vurguladı.

DEVLETİN KARARLI İRADESİ

Abbas Gündüz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dik duruşu ve Cumhur İttifakı’nın ortaya koyduğu milli irade sayesinde Türkiye, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine hiç olmadığı kadar yaklaşmıştır” ifadelerini kullandı. Gündüz, Türk Silahlı Kuvvetleri, kahraman jandarma ve fedakar emniyet teşkilatının bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti. Devletin kararlı operasyonları sonucunda PKK, FETÖ ve diğer terör oluşumlarının büyük darbe aldığını, milletin huzuruna yönelik tehditlerin bir bir yok edildiğini açıkladı.

TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Gündüz, güvenli bir geleceğin temellerinin atılıyor olmasının, devlet ile milletin kenetlenmesinin ve güçlü iradenin bir sonucu olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye hedefinin desteklenmesi amacıyla TBMM çatısı altında, Başkan Prof. Dr. Numan Kurtulmuş başkanlığında oluşturulan komisyonun çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. “Cumhur İttifakı’nın birlikteliği, aziz milletimizin desteği ve şehitlerimizin emanetiyle, ‘Terörsüz Türkiye’ artık bir hayal değil, çok yakın bir gerçektir” diyerek sözlerini sonlandırdı.