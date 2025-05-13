Terörsüz Türkiye İçin Destek Vereceğiz

ERBAKAN’DAN PKK’NIN FESİH KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına dair açıklamalarda bulundu. “Her şeye rağmen ihtiyatlı, temkinli bir iyimserlikle inşallah başka bir hesapları yoktur. İnşallah ihanetin yeni bir sürümüne, terörün farklı bir boyutuna, evresine geçilmiyordur” diyerek bir şerh düşen Erbakan, partilerinin terörsüz Türkiye hedefine destek verdiklerini ve bu desteği sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TARİHSEL BOYUTLARI

Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığındaki konuşmasında, Cumhuriyet tarihinin en büyük ihanetine ve en kanlı terör olaylarına neden olan terör örgütü PKK’nın kendi kendini feshetme sürecini yakından izlediklerini dile getirdi. PKK’nın, “dış güçlerce kurulmuş, kurdurulmuş ve tasarlanmış bir örgüt” olduğunu belirten Erbakan, “Türkiye’nin gelişmesinin önlenmesi, Türkiye’nin kalkınmasının önlenmesi” gibi hedeflerle bu örgütün kurulduğunu vurguladı. Ayrıca, kanlı terör olayları süresince on binlerce askerin ve polis memurunun hayatını kaybettiğini hatırlattı.

KÜRT KARDESLERİNİN YAŞADIĞI SIKINTILAR

Kürt vatandaşlarının da bu süreçten en büyük zararı gördüğünü anımsatan Erbakan, binlerce Kürt vatandaşının hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını kaydetti. “İçinde izinden dönen askerler var diye yolu kesilip yakılan otobüsler halen daha gözümüzün önündedir” diyen Erbakan, şehit düşen savcılar, kaymakamlar, doktorlar ve mühendislerin anılarının hala zihinlerinde olduğunun altını çizdi.

TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIMAK

Bölücü terör örgütü mensuplarının barış elçisi ilan edilmesinin kendilerinde bir şaşkınlık ve kırgınlık oluşturduğunu belirten Erbakan, “Her şeye rağmen ihtiyatlı, temkinli bir iyimserlikle inşallah başka bir hesapları yoktur” ifadelerini kullandı. Parti olarak Türkiye’de kan dökülmesine karşı duracaklarını ifade eden Erbakan, “Barışın gerçekleşmesini elbette ki isteyeceğiz. Terörsüz bir Türkiye’nin hayata geçirilmesini elbette ki destekleyeceğiz” diyerek, hakiki ve samimi barış arayışlarına katkı sağlayacaklarını belirtti.