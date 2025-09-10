Terörsüz Türkiye İçin Hedeflerimiz Belirledik

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN YENİ ADIMLAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Cumhur İttifakı olarak başlattığımız ve devlet politikası olarak sürdürdüğümüz Terörsüz Türkiye menzilindeki adımlarımızla terörü milletimizin gündeminden tümüyle çıkaracağız. Milletimizin yüreğine örülen duvarları birlikte yıkacak aydınlık bir geleceği el ele inşa edeceğiz” dedi. Kacır, Ardahan’a gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında Ak Parti Teşkilatı tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşması’na katıldı. Burada ak partinin Türkiye Yüzyılı’na yön veren iradesini birlikte değerlendireceklerini belirtti.

TAM BAĞIMSIZ VE MÜREFTEH TÜRKİYE HEDEFİ

Bakan Kacır, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefi doğrultusunda atılacak yeni adımları vatandaşlar, esnaflar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte planlayacaklarını dile getirdi. 23 yıl önceki sıkıntılı Türkiye manzarasını hatırlatan Kacır, o dönemin belirsizlik ve zorluklarla dolu olduğuna dikkat çekti. “23 yıl önce iç çekişmelerin pençesinde, potansiyeli bastırılmış, gençliğinin enerjisi heba edilmiş bir Türkiye vardı” diye konuştu. Ancak o dönemde kırılan zincirlerle karanlığın aydınlığa, karamsarlığın umuda dönüştüğü ifade edildi.

BÜYÜK BAŞARILAR VE STRATEJİK ALANLARDAKİ GÜÇ

Kacır, 23 yılda önemli bir kalkınma destanı yazıldığına vurgu yaparak, Türkiye’nin kendi insansız hava araçlarını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini ve diğer savunma sanayi ürünlerini geliştiren bir ülke haline geldiğini belirtti. Türkiye’nin, Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu ve kendi coğrafik konumu sayesinde rekabetçi bir şekilde birçok ürünü ihraç edebildiğini söyledi. “Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve teknoloji geliştirme kapasitesiyle hem sahada etkin hem masada söz sahibi bir ülkedir” ifadesini kullandı.

GÜÇLÜ BİR BİRLİK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Türkiye Yüzyılı için birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Bakan Kacır, huzur ve güven ikliminin yaratılmasıyla birlikte büyük yatırımların hayata geçeceğini, istihdamın artacağını ve üretimin büyüyeceğini belirtti. “Türkiye Yüzyılı’nda yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacak ülkemizi yeni kazanımlarla inşallah daha ileriye taşıyacağız” dedi. Kacır, daha sonra Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi’nde “Serhat Kalkınma Ajansı-DAP Bölge Kalkınma İdaresi Toplu Açılışları ve Çoban Evi Dağıtım Töreni”ne katılarak anahtar teslimi ve kurdele kesimi gerçekleştirdi.