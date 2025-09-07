Terörsüz Türkiye İçin İmralı Önerisi

TERCİH EDİLEN YENİ TOPLANTI TARİHİ

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Meclis’te bu süreç çerçevesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iki hafta sonra yeniden bir araya gelecek.

İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ DİNLETİLECEK

Toplantıda sendikalar ve iş dünyası temsilcileri dinlenecek. 11 Eylül Perşembe günü Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcileri komisyona davet edildi. Komisyonun 12 Eylül Cuma günü gerçekleştireceği toplantıda ise TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin yanında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri, sürece dair görüşlerini paylaşacak.

İMRALI’YA HEYET GÖNDERİLMESİ ÖNERİSİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un komisyon üyeleri arasından seçeceği bir heyetin İmralı’ya gitmesini önermişti. Komisyon toplantısında MHP’nin “İmralı’ya heyet gitsin” önerisinin ele alınması bekleniyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, “Komisyon zaman kaybetmeden gidip İmralı’da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hatta hayati bir öneme sahiptir.” açıklamasını yaptı.