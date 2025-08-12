“Terörsüz Türkiye” İçin Komisyon Toplandı

TOPLANTININ DETAYLARI

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplandı. Toplantı saat 14.00’te başladı ve 20.45’te sona erdi. Komisyon, bir sonraki toplantısını haftaya salı ve çarşamba günleri yapma kararı aldı. Toplantının ardından açıklama yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, salı günü gerçekleştirilecek toplantıda şehit yakınları ve gazilerin dinleneceğini belirtti.

BAŞKAN KURTULMUŞ’UN AÇIKLAMALARI

Toplantının açılışında TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonda tüm milletvekillerinin fikirlerini açıkça ifade ettiğini vurguladı. Kurtulmuş, “Komisyonumuzun ruhuna uygun bir şekilde buradaki görüşler de açık bir şekilde gerçekleşti. Ancak geçtiğimiz toplantıda, işin niteliği gereği, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı’nın komisyon üyelerimizi bilgilendirme toplantısı kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıdan sonra pek çok arkadaşımız, toplantının niçin kapalı yapıldığını daha iyi anladıklarını ifade ettiler” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE VE DEMOKRATİK ADIMLAR

Kurtulmuş, tüm komisyon üyelerine teşekkür ederek, “Bu komisyonun en temel meselesi, terör örgütünün silahları bırakmasıyla birlikte sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği ve bu kapsamda Türkiye’nin demokratikleşme adımlarıdır. Komisyonumuz, bu süreçte çok önemli vazifeler üstlenmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına faaliyet gösteren bu komisyon, kendi gündemine hakimdir ve aldığı kararlarla yoluna devam etmektedir. İlk iki toplantıda alınan kararların oybirliğiyle verilmiş olması kayda değerdir” ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, “Böylesine önemli, tarihi bir dönemde, atılan bu adımların ortaklaşa, mümkün olan en büyük ittifakla ortaya konabilmesi, atılacak en büyük adım olmalıdır” şeklinde konuştu.