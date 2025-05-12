Terörsüz Türkiye İçin Önemli Aşama

TÜRKİYE’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve feshetme kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ala, “Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır. Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir.” şeklinde konuştu.

SÜRECİN YÖNETİMİ İÇİN GEREKEN ADIMLAR ATILACAK

Ala, bu kritik aşamaya gelinmesinin ardından, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmaların gerekli şekilde işleyeceğini vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin irade ve dirayetleriyle “Terörsüz Türkiye” hedefine kararlılıkla ilerleyeceklerini ifade etti. Bu gelişmeler, ülke genelindeki terörle mücadelede yeni bir dönüm noktasını simgeliyor.