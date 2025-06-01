Terörsüz Türkiye için yeni anayasa şart

TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye’nin terörle mücadelede kritik bir aşama kaydettiğini vurguladı ve “Terörsüz Türkiye” ile “Yeni anayasa” ifadelerini öne çıkardı. Aydın, bu süreçte yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Uzun yıllardır devam eden terör sorununda, ilk kez bu kadar umut verici bir noktaya gelindiğini belirtti. Terör örgütünün silah bırakma ve feshetme kararının tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Aydın, sürecin dikkatle ve özenle yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KALICI BARUŞ İÇİN DEMOKRATİK DÜZEN

Barış ve huzurun kesinlikle demokratik hukuk düzeninin sağlam temellerle kurulmasıyla mümkün olabileceğine dikkat çeken Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği siyasi irade ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürece olan katkısını vurguladı. Aydın, bu ortak kararlılığın devlet aklını temsil ettiğini kaydetti. Yeni ve sivil bir anayasanın gerekliliğine değinen Aydın, Türkiye’nin demokratik olgunluğu, toplumsal mutabakat arzusu ve kurumsal gücüyle kendi anayasasını yapma yetisine ulaştığını ifade etti. “Bu sadece bir hukuk reformu değil, milletimizin demokratik egemenliğine duyduğu inancın da bir tezahürüdür” dedi.

ÇAĞDAŞ VE KATILIMCI BİR ANAYASA HEDEFİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile millet iradesinin doğrudan tecelli ettiğine dikkat çeken Aydın, vesayetçi yapıların sistem dışına itildiğini hatırlattı. Anayasal çerçevenin bu dönüşüme uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Yeni anayasanın çağdaş, katılımcı ve özgürlükçü bir temel oluşturması gerektiğini ifade eden Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirilen hukukçu ekibin çalışmalarına başladığını söyledi. Aydın, “Bu fırsatı heba etmeyelim. Gelin, milletimizin iradesini temel alan, çağdaş normlara dayalı, çoğulcu bir anayasa ile bu süreci taçlandıralım” çağrısında bulundu.

TARİHİ BİR FIRSAT

Aydın, Türkiye’nin tarihi önemi olan bir eşiği geride bıraktığını ve terör meselesinde ilk kez somut bir aşamaya gelindiğini belirtti. “Artık ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi, milletimizin ortak duası ve devlet aklının kararlılığı ile gerçekleşen bir gerçekliğe dönüşüyor” dedi. Terör örgütünün kendini feshetme kararını almasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, bu süreci zehirlememek ve dikkatlice yürütmenin önemini yineledi. Kalıcı barış ve huzurun demokratik hukuk düzeninin sağlam temellerle inşa edilmesiyle mümkün olacağını vurguladı.

Aydın, tarihi kazanımların hukuki ve anayasal bir zeminle pekiştirildiğinde kalıcı olabileceğini ifade ederek, yeni ve sivil bir anayasanın hazırlanmasının bu süreçteki en stratejik adımlardan biri olduğunu söyledi. Yeni anayasanın geçmişin izlerini geride bırakarak Türkiye’nin önünü açacağını, çağdaş ve özgürlükçü bir temel oluşturacağını belirtti. Aydın, hukukçu ekiplerinin evrensel hukuk ilkeleriyle uyumlu, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasa hazırlamak üzere çalışmalara başladığını söyledi. “Bu çaba, yalnızca hukuki değil; aynı zamanda siyasal bilincin, toplumsal vicdanın ve ortak geleceğe duyulan inancın bir göstergesidir” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.