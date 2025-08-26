“Terörsüz Türkiye Komisyonu 6. Kez Toplanacak”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Meclis’te Terörsüz Türkiye için kurulan tarihi komisyon, yarın altıncı kez bir araya geliyor. Toplantıda, Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz veriliyor. Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve 10 ilden baro başkanları dinleniyor.

HUKUKÇULAR GÖRÜŞLERİNİ AKTARIYOR

Toplantıda hukukçular, sürece dair görüşlerini aktaracak. Kapsamlı sunumların yapılması bekleniyor. Ayrıca, Perşembe günü düzenlenecek toplantıda, daha önce görev yapan Meclis Başkanları dinlenecek. 11 eski Meclis Başkanının sürece yönelik görüş ve önerileri alınacak.

KOMİSYONUN ÇALIŞMALARI EYLÜL AYINDA DA DEVAM EDECEK

Tarihi komisyonun, eylül ayının ortasına kadar çalışmalarına devam etmesi planlanıyor. Bu süreçte akademisyenler ve çeşitli alanlardaki sivil toplum örgütleri, Meclis’te dinlenecek. Farklı kesimlerin görüşleri alındıktan sonra komisyon üyesi siyasi partilerin önerileri de değerlendirilecek. Şu ana kadar komisyon, toplamda 5 kez toplandı. Şehit yakınları, gaziler, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri gibi gruplar dinlendi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de sürece katkı sağladı.