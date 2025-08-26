“Terörsüz Türkiye” Komisyonu Yarın Toplanacak

MECLİS’TE TARİHİ KOMİSYON TOPLANIYOR

‘Terörsüz Türkiye’ süreci devam ediyor. Meclis’te kurulan tarihi komisyon, bu önemli konu üzerine yarın 6’ncı toplantısını gerçekleştirecek.

KATILIMCILARA SÖZ HAKKI TANINACAK

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yarınki oturumunda, Türkiye Barolar Birliği temsilcilerine söz verilecek. Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile birlikte 10 ilden baro başkanları dinlenecek.

HUKUKÇULAR GÖRÜŞLERİNİ İLETECEK

Toplantıda, hukukçular sürece dair düşüncelerini aktaracak. Kapsamlı sunumlar yapılacak. Perşembe günü yapılacak olan toplantıda, önceki dönemlerde görev yapan Meclis Başkanları da dinlenerek, 11 eski Meclis başkanının sürece yönelik görüş ve önerileri alınacak.

Tarihi komisyonun, eylül ayının ortasına kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor. Bu süreçte akademisyenler ve çeşitli sivil toplum örgütleri Meclis’te dinlenerek, tüm kesimlerin görüşleri alınacak. Sonrasında komisyonun üyesi siyasi partilerin önerileri değerlendirilecek. Şimdiye kadar toplamda 5 kez toplanan komisyon, şehit yakınları, gaziler, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri gibi grupları dinleyerek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de görüşlerini alma imkanı sağladı.