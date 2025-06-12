“terörsüz Türkiye’nin neferi olalım”

ÖZDEMİR’DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU ÇAĞRISI

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Diyarbakır’da düzenlenen “Terörsüz Türkiye Buluşması” toplantısında önemli mesajlar verdi. Özdemir, “Gelin ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunu sadece izleyenler olmayalım, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım.” diyerek katılımcılara çağrıda bulundu. Toplantıya, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, 84 şube ve temsilcilerin başkanları da katıldı.

TERÖRLE MÜCADELE VE KALKINMA

Özdemir, Türkiye’nin uzun yıllardır sadece güvenlik sorunlarıyla değil, aynı zamanda birliği ve kardeşliği hedef alan fitneyle mücadele ettiğini belirtti. “Bu mücadele, yalnızca şehitlerimizin canını almakla kalmadı; aynı zamanda bu toprakların kalkınma umutlarını ve geleceği tehdit etti.” diyen Özdemir, bugün devletin kararlılığı ve milletin sağduyusu sayesinde önemli bir dönüm noktasının geride kaldığını ifade etti. Terör örgütünün tamamen silah bırakmasının, kardeşliğin yeniden dirilişinin müjdesi olduğuna dikkat çekti.

BİRBİRİMİZİ ANLAMALIYIZ

Özdemir, “Unutmayalım ki biz tek bir milletiz.” diyerek, milletin geçmişteki birliğine ve beraberliğine vurgu yaptı. Nifak tohumları ekmeye çalışanların medeniyetin derin bağlarını anlayamadığını belirten Özdemir, terörün bitişinin karanlık senaryoların da çöküşü olduğunu ifade etti.

ORTAK ZAFER İFADESİ

Bu mücadelenin başarıyla sonuçlanmasının, Cumhurbaşkanı’nın liderliğindeki siyasi iradenin ve milletin metanetinin bir eseri olduğunu belirten Özdemir, “Bu zafer, 85 milyonun ortak zaferidir.” dedi. Ülkenin bu mücadelede harcadığı kaynağın 2 trilyon doları aştığına dikkat çekti.

CAPİTALİN OLDUĞU BİR GEREKEN KONU

Harcadıkları kaynağın, büyük projelerin gerçekleştirilmesi için kullanılabileceğini belirten Özdemir, bu durumun Türkiye’nin potansiyelinin ve geleceğinin önemine işaret etti. Ekonomik üretimin düşük seviyelerde kalmasının çözülmesi gereken bir yapısal sorun olduğunun altını çizdi.

BÖLGESEL KALKINMA İÇİN ADIMLAR

Özdemir, artık kalkınma için harekete geçme vaktinin geldiğini belirterek, “Bu devasa kaynağı kalkınma için taarruzda kullanmalıyız.” diyerek MÜSİAD’ın sorumluluk alacağını ifade etti. Özdemir, ekonomik ve sosyal kalkınma için özel bir çalışma grubu kuracaklarını ve sahada aktif olacaklarını açıkladı.

MÜSİAD İLE YENİ ADIMLAR

MÜSİAD olarak özellikle tarım, turizm ve ticaret gibi öncelikli sektörlerde kalkınma adına 16 sektör kurulunun iş geliştirme faaliyetlerine başlayacağını duyuran Özdemir, gençlerin istihdamını artırmak için meslek liseleriyle iş birliği yapacaklarını da belirtti. MÜSİAD, bu süreçte en büyük destekçisi ve takipçisi olacağını vurguladı.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, yaptığı açıklamada “Bu süreç bir son değil, şerefli bir yeniden başlangıçtır.” diyerek iş dünyası örgütlerine seslendi. “Gelin, terörsüz Türkiye vizyonunu sadece izleyenler olmayalım.” diyerek sorumluluk alınmasını istedi.