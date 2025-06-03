“Terörsüz Türkiye Ortak Hedef Olacak”

MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı’nın önemine dikkat çekerek, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmanın ortak bir amaç olduğunu ifade ediyor. Mesajında şöyle belirtiyor: “Kurban ibadeti, Cenab-ı Allah’ın rızasını, ihsanını ve lütfunu kazanmanın manevi fırsat ve imkânlarından birisi olarak dini ve milli hayatımızda mühim bir mevkii bulunmaktadır.” Bahçeli, ibadetin derin anlamının Hakk’a yakınlık, halka fedakârlık ve garip gurebaya ferahlık olduğunu vurguluyor. Bayramların gerçek ruhuna uygun kutlandığında, dargınlıkların azalacağını ve gönüllerin birleşeceğini söylüyor.

BAYRAMIN ANLAM VE ÖNEMİ

İnanç ve insani değerlerin özünde sabır, sadakat, samimiyet ve sağduyu bulunduğunu aktaran Bahçeli, “Bunları hayatın her bölümüne bihakkın yaydığımız ve yansıttığımız sürece kalıcı huzur ve barış ortamının tesisine hiç kimse, hiçbir iç ve dış muhasım odak mani olamayacaktır” diyor. Türk milletinin barışsever ve vatansever bir yapıya sahip olduğunu belirten Bahçeli, hain kıskaçların hedefi olunduğunu vurguluyor. “Milli birlik ve beraberlik hisarımızı sağlam tuttukça, iç huzur ve kardeşlik ortamını elbirliğiyle savundukça kuşkusuz her neviden şer ve şirret operasyonların hücum ve hüküm etkisinden bahsetmek imkansızlaşacaktır.”

Bahçeli, Türkiye’nin yeni bir yüzyılda ilerlediğini ve bu ilerleyişin başarısı için ortak çabaya ihtiyacın olduğunu belirtiyor. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmanın tarihi bir kazanım olacağını ifade ediyor. “Her yöremizin, her insanımızın her günü bayram olarak yaşaması, kucaklaşma ve kaynaşmanın taçlanması insan haysiyetinin ve inanç hakkının gereğidir.” İyilik ve dayanışmanın ön planda olduğu bu dönemde, bayramların kalıcı anlayış ve ahlaki bağlanmanın dönemleri olduğunu dile getiriyor.

KARŞI DURUŞ VE MÜCADELE VURGUSU

Bahçeli, emperyalizmin kuklalarına ve bozguncu gruplara karşı uyanık olunması gerektiğini ifade ediyor. “Milli kaderimizin sevk ve idaresi dağlardan veya mağaralardan değil başkent Ankara’dan, Cumhuriyet’in kurucu ilke, esas ve itibarıyla temin edilecektir.” Bu kapsamda herkesin tarihi sorumluluklar taşıdığını belirtiyor. Bayramların ruhunun yaygınlaşması ve demokratik siyasetin derinleşmesi gerektiğini aktarıyor.

Bahçeli, bayramların, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun artması için önemli bir fırsat olduğunu, toplumun bu dönemde başkaca seçeneği olmadığını söylüyor. “Milli, ahlaki, vicdani ve kalbi değerlerle aşılmaz burç olmalıyız.” İhtiyaç sahiplerine ve zorda kalanlara yardım edilmesinin milli ve manevi bir görev olduğunu vurguluyor. Son olarak, bütün vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, sağlık ve mutluluk dileğinde bulunuyor. “Bayram tatilinde yollara düşen vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını can ve mal emniyeti bakımından önemli görüyorum. Kurban bayramımız mübarek olsun.” diyor.