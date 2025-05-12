‘Terörsüz Türkiye’ Süreci Sonlandı

PKK’NIN FESHİ VE DİYARBAKIR’DA YORUMLAR

PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. Kongresi’nin sonuçlarını açıklayarak kendisini feshettiğini duyurdu. “Terörsüz Türkiye” süreci olarak adlandırılan bu gelişme, Diyarbakır’daki vatandaşlar ve esnaf tarafından olumlu karşılandı. PKK’nın tarihi, 1978 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Fis köyünde, kurucusu Abdullah Öcalan’ın önderliğinde yapılan ilk kongre ile başladı ve yaklaşık 47 yıllık bir dönemi kapsıyor.

ESNAFTAN OLUMLU YORUMLAR

Diyarbakır’daki esnaf Şahin Elaltunkara, “Terörsüz Türkiye’nin 30 yıl önce olması gerektiğini” belirtti. Elaltunkara, bu süreçle birlikte insanlara fayda sağlayacağını düşündüğünü ifade ederek, “Geç kalınmış bir hareketti. Keşke 30 yıl önce olsaydı, keşke hiç olmasaydı. Artık kimse ölmesin, herkes güllük gülistanlık yaşasın, dışardan turistler gelsin” dedi.

Esnaf Nedim Aba, silahların bırakılması ile birlikte şehrin daha fazla turist çekeceğini dile getirerek, “Allah’ın izniyle, şehrimiz daha çok gelişecek. Gelen turistler yaşadığımız misafirperverliği gördükçe buraya tekrar gelmek isteyecek” şeklinde konuştu. Abdullah Meşe de, ölümlerin sona ermesini ve huzur ortamının oluşmasını istediklerini aktararak, “Turistler son zamanlarda oldukça geliyordu. Artık daha rahat ve daha fazla gelecekler” ifadelerini kullandı.

HUZUR ORTAMI VE TURİZM

Bu sürecin olumlu gelişmeler getireceği düşüncesi, Diyarbakır’daki halk arasında yaygın bir görüş. Ekonomik ivme kazanılması ve huzur ortamının tesis edilmesi, bölgenin geleceği için önem taşıyor. Geçmişte yaşanan sorunların ardından bu olumlu gelişmeler, hem yerel esnafı hem de vatandaşları umutlandırıyor.