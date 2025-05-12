“Terörsüz Türkiye” Sürecinde Önemli Gelişme

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE TARİHİ BİR KARAR

Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe adım atma sürecinde önemli bir gelişme gerçekleşti. Terör örgütü PKK, 12. Olağanüstü Kongresi’nde silahlı mücadeleye son vereceğini ve örgütsel yapısını feshedeceğini resmen açıkladı. Bu kritik duyurunun ardından, özellikle terörden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Diyarbakır’da büyük bir sevinç havası hâkim oldu.

DİYARBAKIR’DA BÜYÜK KUTLAMALAR

Kent merkezinde bir araya gelen vatandaşlar, yıllardır özlemini duydukları barış ortamının habercisi olan bu gelişmeyi halay çekerek kutladı. Meydanda toplananların birlik ve kardeşlik mesajları verdiği gözlemlendi. Katılımcılardan bazıları, “Bu acılar artık son bulsun, Türkiye barış içinde yaşasın” diyerek duygu ve düşüncelerini ifade etti. Halaya katılanlar arasında, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.