‘Terörsüz Türkiye’ Sürecinde PKK Silah Bıraktı. TBMM’de Komisyon Kuruldu, Toplantılar Yapıldı. Kurtulmuş Önemli Açıklamalar Yaptı. Süreçte Provokasyona İzin Yok. 31 Aralık 2025 Son Tarih. Herkes Kendi Görüşünü Dile Getirdi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde, terör örgütü PKK’nın silah bırakmaya başlaması sonrası TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. Komisyon, dün 7. toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda, MİT Başkanı İbrahim Kalın, çeşitli bakanlar, şehit ve gazi aileleri ile eski TBMM başkanları dinlendi. Komisyona başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin gelişimi hakkında çeşitli önemli açıklamalar yaptı.

ÖNEMLİ TEMSİLCİLER KATILACAK

Kurtulmuş, “Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz” şeklinde konuştu. Açıklamasını sürdürürken, “Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM’ye hazırlanıp gönderilecek” dedi. Ayrıca, komisyonda kararların 5’te 3 çoğunlukla alınması gerektiğini hatırlattı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Kurtulmuş, şehit aileleriyle sürece başladıklarını ifade ederek, mağdur olmuş isimlerin dinlendiğini belirtti. “Burada herkes kendi düşüncesini dile getiriyor. Her konuşmacı kendi kişisel görüşünü söylüyor, bunlar en sonunda değerlendirilecek” dedi. Komisyonun kurulmasının hemen ardından aldığı karar uyarınca, çalışmalarını 31 Aralık 2025’te sonlandıracağını da vurguladı. Gerekirse çalışmaların ikişer aylık sürelerle uzatılabileceğini ekledi.

SORUNLU DURUMLAR VURGULANDI

Sürecin provokasyona izin vermeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı bir oturumda duygu dolu anlar yaşandığını anlattı. Bir gazi, “Ben bu kadar bedel ödemiş birisiyim, hiçbir anne ağlamasın” şeklinde bir ifade kullandı. Ayrıca barış annelerini temsil eden bir annenin, “Biz artık çocuklarımızı değil silahları toprağa gömmeliyiz” dediği ifade edildi.

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında özerklik, bağımsızlık veya Kürtçenin resmi dil olması gibi taleplerin gündeme gelmediğini aktardı. Ayrıca, bir vekilin komisyonda konuşulmamış konuları paylaştığını belirterek, bu durumu kabul edilemez buldu. Komisyonun toplantıya başlayacağı gün Meclis önünde bir beyaz Toros’un yakılmasının tesadüf olmadığını söyledi. TBMM Genel Kurulu’nun son kararı vereceğini hatırlatan Kurtulmuş, komisyon üyelerinin parti öncelikleriyle hareket etmediğini belirtti.