Terörsüz Türkiye’ye 23 Yıllık Mücadele

23 YILLIK MÜCADELE VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, terör örgütü PKK’nın fesih kararıyla ilgili olarak, “Bu konu son yıllarda değil; yaklaşık 23 yıllık mücadelenin bir sonucu olarak bu terörsüz Türkiye hedefine ulaştık. Bize düşen bunu devam ettirmek. Bundan sonra Türkiye’yi çok daha iyi günler bekliyor” ifadesini kullandı.

BAKAN TEKİN’İN AÇIKLAMALARI

Bakan Tekin, TBMM’deki AK Parti grup toplantısından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, PKK’nın fesih kararına ilişkin, “Bu başarı diye tanımladığımız şey, kesinlikle son 1-1,5 yıla hasredilecek bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız başından beri bu sorunun çözümünü güvenlik perspektifinden değil, kardeşlik perspektifinden, temel hak ve hürriyetler perspektifinden ve demokrasi perspektifinden yürüttü” dedi. Tekin, terör örgütlerinin bu alanda artık hiç söz sahibi olamadığını belirtti ve “Silahlı Kuvvetler ve güvenlik güçlerimiz bu konuda ciddi bir mücadele yürüttü; onlara da teşekkür etmek lazım” diye ekledi.

EĞİTİMDEKİ TARTIŞMALAR

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim sürecine dair tartışmalar hakkında ise “Milli Eğitim Bakanı olarak eğitimle ilgili tartışmaların varlığından mutluyum. İyi şeyler, güzel; tartışılsın” dedi. Kamuoyunda oluşan beklentilere göre gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı. 12 yıllık eğitim süreciyle ilgili olumsuz raporlar bulunduğunu belirten Tekin, “Nihayetinde yıl sonunda bu tartışmaları kendi içimizde değerlendiririz” ifadesini kullandı.

ÇALIŞMALARA DAİR GÜNCEL DEĞERLENDİRME

Bakan Tekin, şu an için 12 yıllık eğitim sürecine dair kendi açısından bir sorun olmadığını dile getirdi. Ara eleman temininde güçlük yaşandığına dair iş dünyası ve diğer kesimlerden rahatsızlıkların dile getirildiğini söyleyen Tekin, “Ancak bizim bakanlık olarak şu an, halihazırda böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz. Sadece bu tartışmaları izliyoruz” dedi.