Terörsüz Türkiye, Yeni Başlangıç Yaratıyor

GAZETE HABERİNDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, PKK’nın fesih kararının duyurulmasının ardından bazı dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Uçum, “Terörsüz Türkiye bir sonuç değil, yeni bir başlangıçtır. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması ve bu aşamasının sona ermesiyle Türkiye için tarihsel bir yükseliş dönemi başlamaktadır. Yeni dönem, Türkiye’yi her bakımdan güçlendirecektir” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uçum, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının duyurulmasını, Türkiye’nin Terörsüz geleceği için önemli bir adım olarak değerlendirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ VE BİRLİK MESAJI

Uçum, “Baştan belirtelim ki; Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizin yüce hatıralarına bağlılığımızın bir gereği ve temel ödevimizdir” diye vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin öncülüğünde devletin yürüttüğü sürecin, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Ayrıca, Türkler ve Kürtlerin kader birliği yaptığını ifade ederek, “Atatürk ‘Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir’ ifadesiyle, Türkler ve Kürtler de içinde, Türkiye halkının tüm bileşenlerinin Türk Milletinin asli unsuru olduğu tespitini yaptı” dedi.

DEMOKRASİ VE REFORM VURGUSU

Açıklamalarının devamında Uçum, Kürtlerin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti ile bütünleşmesini tarihsel bir teyit olarak değerlendirdi. Uçum, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Sayın Bahçeli’nin Türkiye’yi esas alan siyasetteki muhteşem birlikteliği ve uyumu, halkın olağanüstü desteği, sürecin yürütücülüğünü yapmakta olan devletin tüm kurumları, Terörsüz Türkiye’ye geçişin güvencesi olmuştur” şeklinde konuştu. Uçum, demokrasinin ve hukuk alanındaki kapsamlı reformların yapılacağının herkes tarafından kabul edildiğini belirtti.

Uçum, “Görülüyor ki, Kurtuluşla başlayan, cumhuriyetin ilanıyla tescillenen kuruluş sürecimiz, Terörsüz Türkiye’ye geçişin ardından yeni anayasa sicili başta olmak üzere kapsayıcı reformların yapılmasıyla tamamlanacaktır” dedi. Bu açıklamalarla Türkiye’nin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğini ifade etti. “Halkımızın tüm unsurlarının asli bileşen olduğu birliğimizin teminatı Büyük Türk Milletinin gözü aydın olsun” diyerek sözlerini sonlandırdı.