Terörsüz Türkiye’yi Destekliyoruz, İstiyoruz

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE DESTEKİ

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, terörün sona ermesini en çok şehit aileleri ve gazilerin istediğini belirtti. Işık, devlet yetkilileri, siyasi partiler ve çeşitli kurumlarla yaptıkları yoğun görüşmeler sonucunda tamamen terörden arındırılmış bir Türkiye’yi desteklediklerini ifade etti. “Terörsüz Türkiye” sürecine dair dernek genel merkezinde basın açıklaması yapan Işık, derneğin Türkiye genelinde 54 şubesi ve 57 temsilciliği bulunduğunu, üye sayısının ise 30 binden fazla olduğunu aktardı. “Bizler bu topraklarda vatan, bayrak uğruna ve ezan aşkına şehit olanlarız” ifadeleriyle duygu dolu bir konuşma gerçekleştirdi.

DEVLET YETKİLİLERİYLE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Işık, terör meselesinin bir parçası olduklarını ve bu kapsamda birçok önemli bürokrat ve siyasi parti temsilcisiyle görüştüklerini belirtti. Ziyaretlerde terörle ilgili endişelerinin yanı sıra kırmızı çizgilerini muhataplarına ilettiklerini vurguladı. “Büyük bir kararlılık ve başarıyla sürdürülen terörle mücadele sonucunda terör örgütü PKK’nın silah bırakmak zorunda kaldığını hepimiz öğrendik” diyerek durumun ilerlemesine dikkat çekti. Işık, TBMM’de kurulan komisyonda tüm partilerden üye bulunmasının önemine değinerek, şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerinin temsil edileceğine inandığını ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MEKTUP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” sürecine dair kendilerine gönderdiği mektubu da paylaşan Işık, mektupta yer alan “Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir” sözlerini devletin kendilerine bir teminatı olarak değerlendirdi. “Bizler bu topraklarda yaşamanın bedelini kanı ve canıyla ödeyenler olarak vatanın birlik ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutuyoruz” diyen Işık, terörün sona ermesini en çok talep eden kesimin şehit aileleri ve gaziler olduğunu tekrar vurguladı.

HASSASİYETLER VE GELECEK PLANLARI

Dernek olarak “Terörsüz Türkiye” sürecine destek vermek amacıyla Türkiye’nin 7 bölgesinde şehit yakınları ve gazilerle buluşmalar düzenleyeceklerini ifade eden Işık, yılardır süren kanın durması ve acıların son bulması umudunu taşıdıklarını belirtti. Işık, “Hassasiyetlerimiz ve bize verilen sözler ışığında sürecin takipçisiyiz” diyerek gelecek planlarını ortaya koydu.