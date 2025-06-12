“Terörsüz Türkiye’yi hep birlikte inşa edelim.”

BURHAN ÖZDEMİR’DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU ÇAĞRISI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Diyarbakır’da düzenlenen “Terörsüz Türkiye Buluşması” toplantısında, “Gelin ‘Terörsüz Türkiye’ vizyonunu sadece izleyenler olmayalım, bu vizyonun mimarı, birer ihya neferi olalım.” çağrısını yaptı. MÜSİAD’ın 84 şube ve temsilcilikten katılımıyla gerçekleştirilen bu buluşma, kritik bir dönemde gerçekleşmesi açısından büyük önem taşıdı.

TÜRKİYE’NİN KALKINMA HEDEFLERİ VE ŞEHİTLERİMİZİN MİRASINA SAYGI

Özdemir, Türkiye’nin uzun bir süre boyunca güvenlik sorunlarıyla ve birliği hedef alan fitnelerle mücadele ettiğini belirtti. “Bu mücadele toprağa verdiğimiz aziz şehitlerimizin canını bizden almakla kalmadı; aynı zamanda bu bereketli coğrafyanın kalkınma umutlarını, milletimizin refah hayallerini ve en acısı, ciğerparelerimiz olan çocuklarımızın geleceğini de hedef aldı,” şeklinde konuştu. Özdemir, terör örgütünün silah bırakmasının yalnızca bir örgütün sona ermesi değil, aynı zamanda kardeşliğin yeniden doğuşunun müjdesi olduğunu vurguladı.

KOMŞU ÜLKELERLE ORTAK GELECEK VE GÜVEN

Özdemir, Türkiye’nin bir bütün olarak tek millet olduğunu hatırlatarak, bu birliğin önemine dikkat çekti. “Biz tek bir milletiz. Bu necip halk, bu topraklarda bin yıldır sadece komşu olmadı, birbirine kız verdi, oğul aldı, dünür oldu,” ifadelerini kullandı. Terörün sona ermesi, milletin birliğinin güçlenmesi için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

BAŞARI TÜM MİLLETİN ORTAK ZAFERİDİR

Özdemir bu başarıyı, Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde oluşan siyasi irade ve milletin gösterdiği metanetin ortak bir eseri olarak tanımladı. “Bu zafer, tek bir kesimin değil, 85 milyonun ortak zaferidir.” dedi. Ülkenin bu mücadelede harcadığı kaynakların önemine de değinerek, bu rakamın yalnızca ekonomik maliyet değil, aynı zamanda bir kalkınma kaynağı olduğu vurgusunu yaptı.

EKOLOJİK DÜZEN VE KALKINMA PROJELERİ

Özdemir, bugüne kadar harcanan kaynaklar ile yüzlerce GAP gibi proje inşa edilebileceğine dikkat çekti. “Bu devasa kaynağı teröre karşı savunmada değil, kalkınma için taarruzda kullanma vakti gelmiştir,” dedi. Bu yeni kapının, Türkiye’nin yanı sıra Irak, Suriye ve çevre ülkeler için de bir umut ışığı olacağını belirtti.

SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ VE GENCİ İSTİHDAMİ

Yapmak istedikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Özdemir, “Vakit kaybetmeden bölgedeki şubelerimizle ekonomik ve sosyal kalkınma için özel bir çalışma grubu kurarak, bugünden itibaren sahada olacağız,” ifadesini kullandı. Tarım, turizm ve ticaret başta olmak üzere 16 sektör için iş geliştirme çalışmaları yürütülecek. Ayrıca, gençlerin istihdamını sağlamak üzere meslek liseleri ile iş birliği yapılacağı belirtildi.

İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI VE GÜVENİN TEMELİ

Özdemir, iş dünyasındaki tüm taraflara hitaben, “Bu süreç bir son değil, şerefli bir yeniden başlangıçtır. Gelin, bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlayalım,” çağrısında bulundu. MÜSİAD, bu çalışmalarla birlikte terörsüz Türkiye vizyonunu hayata geçirmeyi bir hedef olarak belirlediğini bildirdi.