Terörsüz Türkiye’yla Hızla Kalkınacağız

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Terörsüz Türkiye tamamlandığında bölgedeki potansiyeli en üst düzeyde yaşayacağız. Uzun yıllar oradaki potansiyel kullanılmadığından, Türkiye ortalamasından daha hızlı bir şekilde Doğu ve Güneydoğu’nun büyüdüğünü, geliştiğini de görmüş olacağız.” dedi. Yılmaz, TRT Haber’deki canlı yayında gündeme dair soruları yanıtladı. Terörle mücadelenin ekonomik boyutları ve bölgesel kalkınmaya etkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, ekonomik analizlerde terörün hem doğrudan hem de dolaylı maliyetlerinin ele alınması gerektiğini belirtti. Doğrudan maliyetlerin güvenlik harcamaları ve altyapı tahribatını kapsadığını ifade eden Yılmaz, asıl büyük etkinin ise dolaylı maliyetlerde ortaya çıktığını vurguladı.

DOLAYLI MaliyetLER ve ETKİLERİ

Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti: “Terör var diye yapılamayan işler, gelişmeyen tarım, yapılmayan yatırımlar, terör var diye gitmeyen turist, terör var diye tutamadığınız nitelikli eleman, bütün bunlar aslında büyük maliyeti oluşturuyor. Asıl ekonomik maliyeti bu dolaylı kalemler oluşturuyor. Bu da büyümemizi aşağıya çekiyor. Potansiyelinizi tam olarak kullanmanıza mani oluyor. Bunun çeşitli hesaplamaları var. 2 trilyon dolara yakın maliyet hesaplayanlar var bu konuda, bakılabilir, güncellenebilir. Terörden kurtulmanın da getireceği faydalar var. Şimdi terörden kurtulmanın dolaylı faydalarını yaşayacağımız bir döneme girmiş durumdayız. Bu çok çok kıymetli. Halkımızın refahını, hem genel anlamda ülkenin hem özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin ekonomik kalkınması açısından çok kıymetli.”

ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜ

Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının önemine değinen Yılmaz, bundan sonraki kalkınmanın yeni bir aşamaya geçeceğini belirtti. “Hükümet olarak teröre rağmen bölge kalkınsın diye bütün gayretimizi sarf ettik.” diyen Yılmaz, bölgede kamu yatırımlarının sürdüğünü, ancak özel sektörün uzun yıllar yeterince aktif olamadığını ifade etti. Cevdet Yılmaz, şunları söyledi: “Özel sektör, terörün gölgesinden daha fazla çekiniyor. Devlet olarak yatırımlarınızı yapsanız da bırakın Doğu’daki özel sermayenin kendi bölgesine yatırım yapmasını, oradaki sermaye başka bölgelere gidip yatırım yaptı. Huzur ve güven ortamı şu anda çok şükür var. Terörsüz Türkiye tamamlandığında, bölgedeki potansiyeli en üst düzeyde yaşayacağız.”

GAP PROJESİ VE TARIM

GAP Projesi’nin yeni bir anlayışla ele alınması gerektiğini dile getiren Yılmaz, bu kapsamda “kültürel turizm”, “organik tarım” ve “yenilenebilir enerji” alanlarının ön plana çıktığını söyledi. Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde bölgede sulama yatırımlarını hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bölgenin tarım potansiyelini üst düzeyde değerlendireceğiz. Bu gıda fiyatlarının daha olumlu noktaya gelmesine vesile olacak. Göçü azaltacağız.” diye konuştu. Ayrıca, Yeni GAP anlayışının gelişmesi gerektiğini vurguladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ POTANSİYELİ

Yılmaz, bölgede güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekerek, Gabar’da günlük 80 bin varilin üzerinde petrol üretimine ulaşıldığını belirtti. Bir yandan da kültürel miras ve doğal güzellikleriyle bölgenin ciddi bir turizm potansiyeli taşıdığını, bu potansiyelin artık daha güçlü biçimde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. “Geçen yıl sadece bu 4 ilde 2,6 milyon konaklama oldu ve bir önceki yıla göre yüzde 18 artış yaşandı.” dedi.

OLUMLU ALGI GELİŞTİRMEK

Cevdet Yılmaz, bölgeye dair eski olumsuz algıların değişmesi gerektiğini belirterek, vatandaşları bölgeyi doğrudan görmeye davet etti: “Zihinler gerçeklikten daha inatçı. Gerçekler daha dinamik, zihinlerin değişmesi biraz zaman alıyor. İnsanlarımız bölgeye medya ortamı üzerinden bakmasınlar, doğuda, güneydoğuda muhteşem bir zenginlik ve kültürel bir miras var.”

DÜNYA GÜNDEMİNDEKİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Yılmaz, “Terörsüz Türkiye” hedefinin sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli bir gündemi olduğunu belirterek, “Terörsüz Türkiye hedefinin başarması, Türkiye’nin genel turizmine de katkıda bulunacaktır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca şehir hastanelerinin bölgede sağlık turizmine ciddi etkileri olacağını ve turizmin iç veya dış olarak bu bölge için önemli bir değer olduğunu sözlerine ekledi.

İSTANBUL’DAKİ BARİŞ MÜZAKERELERİ

Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak olan barış müzakerelerine de değinen Yılmaz, “Cumhurbaşkanı’mız çok doğru bir pozisyon belirledi.” dedi. Türkiye’nin bu dengeli tutumu sayesinde hem Rusya ile hem de Ukrayna ile iyi diyaloglar kurabildiğini belirtti. “Bir barış yapma söz konusu olduğunda, iki tarafı bir araya getirme tartışması olduğunda, ilk akla gelen ülkelerden biri Türkiye, ilk akla gelen lider Sayın Cumhurbaşkanı’mız.” dedi.

EKONOMİ POLİTİKALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Yılmaz, ekonomik gelişmelere yönelik değerlendirmelerde, “Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump’ın açıkladığı yeni ticaret politikası belirsizlikleri daha da artırdı.” dedi. Türkiye’nin olumlu konumda olduğuna inanan Yılmaz, “Siyasi istikrarımızla, koordineli politikalarımızla, güçlü programımızla bu fırsatları halkımızın lehine dönüştüreceğiz.” açıklamasında bulundu.