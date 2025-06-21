Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi Devam Ediyor

KONGRENİN DEVAMI VE KATILIMCILAR

İstanbul’da, Medya Platformu Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Terörsüz Türkiye Yüzyılı Kongresi” sürüyor. FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kongrede, şehit anneleri ve “Diyarbakır Anneleri” başta olmak üzere sanat, medya, akademi, siyaset ve sivil toplumdan birçok kişi bir araya geldi. Eski AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, terörün ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğini bozan, büyüme ve gelişimi engelleyen en büyük faktör olduğunu ifade etti. Açıkgöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye çağrısının önemine dikkat çekerek, “Bu kongredeki en büyük mutluluğumuz, hem şehit aileleri, dernekleri, vakıfları, gazilerimiz, Diyarbakır annelerimiz, bölgedeki aşiret liderlerimiz buradalar” dedi. Açıkgöz, ayrıca “Biz bu süreçte elimizden ne geliyorsa bütün gayretimizle bu sürecin sonuca ermesi için, başarıya ulaşması için bütün fedakarlığı yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Kongrenin temel amacının toplumu bilgilendirmek olduğunu vurgulayan Açıkgöz, “Terörsüz Türkiye, güçlü müreffeh Türkiye için elzem bir şarttır” ifadelerini kullandı. Orta Doğu’da yaşanan süreçte, katil İsrail ve İran arasındaki gerilimin iç huzurun ve kardeşliğin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Medya Platformu Derneği Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, daha önce de Uluslararası Filistin Kongresi ve Diyarbakır Anneleri Kongresi gibi etkinliklere imza attıklarını belirtti. Palabıyık, terörün her türünden arınmış bir Türkiye hayal ettiklerini ifade ederek, “Biz bu sürece katkıda bulunmak amacıyla farklı dünyalardan insanları bir araya getirdik ki Terörsüz Türkiye Yüzyılı’nın mozaiğini oluşturalım” dedi. “İlk defa Türk siyasal hayatı, Terörsüz Türkiye’yi konuşacak” diyerek iç cephenin güçlü olması gerektiğini vurguladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Terörsüz Türkiye projesinin önemli adımlardan biri olduğunu belirtti. Türkiye’nin 40 yıldan fazla süredir terörle mücadele ettiğini ve soruna güvenlik perspektifiyle bakmasının sonuç vermediğini ifade etti. Bağlı, “Bu mesele Türkiye’yi pek çok alanda bloke eden, Türkiye’nin gücünü engelleyen bir sorundur” diyerek Türkiye’nin kritik meselelerinden birinin çözümü için kamuoyunun desteğinin değerli olduğunu aktardı.

Kongre gün boyu sürecek olup, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erecek.