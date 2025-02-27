Terörü Desteklemeyi Bırakmaları Gerekiyor

BÖLGESEL VE KÜRESEL GELİŞMELER ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera’ye verdiği röportajda bölgesel ve küresel olaylara dair güncel düşüncelerini paylaştı. İlk bölümünün ardından gelen ikinci kısımda Fidan, Suriye’de PKK/YPG’nin kendi yönetimini ve güç alanını oluşturma çabasının yeni yönetimle entegrasyonunu engellediğini belirtti. Fidan, “Türkiye’nin tavsiyesi herkesin anayasal vatandaşlıktan eşit bir şekilde yararlanmasıdır” demekle toplumsal barışa katkıda bulunacağını ifade etti.

Arapların BULUNDUĞU YERLERDE PKK’NIN VARLIĞI

Fidan, barış sürecinin önemli bir diğer boyutu olarak yasal devlet organları dışında hiçbir organın silah taşımaması gerektiğini vurguladı. “PKK ve bağlı unsurlar, Suriye topraklarının üçte birini işgal ediyor. Bu bölgelerin büyük çoğunluğu Arap şehirleri; yani Arapların bulunduğu yerleri PKK işgal etmiş durumda.” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. PKK’nın petrol ve doğal gaz kaynaklarına el koyarak, bunları Suriye halkına satıp, kazanç sağlamasıyla ilgili endişelerini aktardı.

TEHDİTLERİN ORTADAN KALKMASI GEREKİYOR

Fidan, Irak, Türkiye ve İran’dan gelen teröristlerin Suriye’de muhafaza edildiğini belirterek, “Suriye’nin ve Irak’ın toprak bütünlüğüne tehditler ortadan kalkmalı” dedi. Bu bağlamda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile Türkiye arasında güçlü bir dostluk olduğunu kaydedip, terörle mücadelede dayanışmanın önemini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN MUHALEFETLE İLİŞKİSİ

Türkiye’nin Suriye muhalefetine verdiği desteği ise arttığını dile getirerek, “Milyonlarca insan iç savaştan kaçıp Türkiye’ye geldi” ifadesini kullandı. Fidan, bu durumun devam etmesi için muhalefetin güçlü olması gerektiğini vurguladı. Türkiye, Suriyelilere ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu da dile getirerek, “Onlar dürüst ve çalışkan insanlar” dedi.

YENİ YÖNETİME YAPILAN TELKINLER

Yeni Suriye yönetiminin ideolojiyle değil, topluma hizmet ederek yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Fidan, “Türkiye’nin telkinleri bu noktada önemli.” dedi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın geçmişten ders çıkararak daha sorumlu bir yönetim sergilemesi konusunda umutlu olduğunu belirtti.

İRAN’IN POLİTİKALARI VE BÖLGESEL DAYANIŞMA

Fidan, İran’ın bölgedeki milisleri kullanarak yürüttüğü dış politika risklerinin arttığına dikkat çekerek, bu durumun İran için ağır maliyetler yarattığını ifade etti. “Bölgenin bir ülke tarafından domine edilmesi kültüründen kurtulmalıyız.” diyen Fidan, ülkelerin işbirliği ile sorunları çözmeleri gerektiğini söyledi.

PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR

Fidan, Suriye’nin kendi topraklarından kaynaklanan sorunlarını kendi halkının çözmesi gerektiğine vurgu yaptı. “Tahakküm kurma yaklaşımı Türkiye’nin vizyonuna aykırıdır.” ifadesini kullanarak, Suriye’nin yeni hükümetine destek verilebileceğini belirtti.

ARAP DÜNYASINDAKİ KALKINMA HAMLELERİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkelerinin kalkınma çabalarının önemine değinen Fidan, “İslam dünyasının makus talihini değiştirmek isteyen yönetimler var.” dedi. Bölgede yeniden güçlenme ve kalkınma için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

KUDÜS VE FİLİSTİN MESELESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Fidan, Kudüs’ün ve Filistin halkının Türk halkının hassasiyetleri arasında yer aldığını ifade ederek, “Halkımızın buna tepkisiz kalması mümkün değil” dedi. Yahudilerle bir sorunlarının olmadığını, ancak İsrail’in politikalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

NETANYAHU’NUN TACTİK BAŞARILARI VE STRATEJİK HATALARI

Fidan, İsrail’in 7 Ekim 2023’teki sürecin ardından nasıl stratejik bir hezimete doğru gittiğini anlatarak, “Taktik başarıları topladığınızda büyük bir stratejik kayba maruz kalıyorsunuz.” ifadesiyle eleştirilerini Sürdü.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VE NORMALLEŞME

Suudi Arabistan’ın normalleşme yaklaşımının oldukça önemli olduğunu belirten Fidan, bunun iki devletli çözüme bağlı olmasının şart olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın da bu noktada tarihi bir rol oynayabileceğine dikkat çekti.

PKK YÜKSELİŞİ VE AMERİKA İLE İŞBİRLİĞİ

Amerika’nın PKK’ya destek verme zorunluluğundan çıkması gerektiğini belirten Fidan, bunun Türkiye açısından önemli bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Her iki ülke arasında olumlu işbirliklerinin sağlanabileceğine inandığını vurguladı.