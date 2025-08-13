Terra USD Davası Nihayet Sonuca Ulaştı

KRİPTODAKİ BÜYÜK SKANDAL HUKUKİ SONUCA ULAŞIYOR

Kripto dünyasını sarsan en büyük skandallardan biri olarak bilinen Terra USD davası sonunda hukuki bir sonuca ulaşma aşamasına geldi. Do Kwon’un suçunu kabul etmesi, 2022 yılında yatırımcıların onca milyar dolarlık kayba uğramasına neden olan olayların sorumluluğunu üstlenmesi anlamına geliyor. Algoritmik stablecoin projesinin başarısızlığı, yalnızca Terra ekosistemini değil, aynı zamanda FTX gibi büyük platformları da etkileyerek kripto piyasasında bir güven krizi oluşturmuştu.

DO KWON’UN CEZA DAVASININ KRİTİK AŞAMASI

Reuters raporlarına göre Do Kwon, elektronik dolandırıcılık ve dolandırıcılık komplosu gibi suçları kabul ederek uzun süren cezai davada önemli bir aşama kaydetti. Kwon, mahkemeye duruşmaya çıkarak haklarından feragat edeceğini açıkladı ve 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini kabul etti. ABD New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi hâkimi Paul Engelmayer, bir gün önce “Mahkeme, sanığın savunma değişikliği yapabileceği konusunda bilgilendirildi” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu gelişme, Kwon’un suçunu kabul ettiğini gündeme getiriyor. Kwon’a yöneltilen suçlamalar, Terra USD’nin çöküşüyle doğrudan bağlantılıydı.

TERRA USD’NİN ÇÖKÜŞÜNÜN SONUÇLARI

Terra USD, fiyatları istikrarlı bir biçimde sürdürebilmek için algoritmalar aracılığıyla pazar ödüllerini kullanan algoritmik bir stablecoin olarak tasarlanmıştı. Projenin fiyat istikrarını sağlamak için Luna adında bir yönetişim tokeniyle bağlantılı olduğu bilinmekteydi. Terra USD’nin çökmesi, 2022 yılındaki büyük bir bulaşma olayını tetikleyerek birçok kripto varlığını etkilemişti. Bu durum, kripto piyasasında meydana gelen büyük zararlara yol açarak sektör açısından en büyük skandallardan biri haline geldi.

KAYIP SONRASI YASAL İŞLEMLER

Karadağ’da haftalar süren yasal süreçlerin ardından Do Kwon, Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edildi. Hem ABD hem de Güney Kore, Kwon’un tutuklanması için arama emri çıkarmıştı. Eski CEO, sahte seyahat belgeleriyle seyahat ettiği gerekçesiyle Mart 2023’te Karadağ’da gözaltına alındı. Kwon ayrıca ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Şubat 2023’te açılan bir davada hukuk suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Nisan ayında, bir jüri hem Terraform’un hem de Kwon’un yatırımcıları yanıltmış olduğuna ve hukuki dolandırıcılıktan sorumlu bulunduğuna karar verdi.