Ters Dönen Araçtan Kurtuldu Karabük

KAZA ANINDA YARALANMADAN KURTULDU

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında bir otomobil ters döndü. Bu olayda maddi hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre, kaza Gayzabaşı köyünde yaşandı. Gece saatlerinde gerçekleşen bu durumda bir otomobil, yoldan çıkarak ters dönerek hasara uğradı.

TRAFAKTE UZUN SÜRELİ KAPANMA

Kazanın olduğu gece yarısı, sürücü kendi imkânları ile araçtan çıkmayı başardı. Olay sonucunda oluşan maddi zarar dışında ciddi bir yaralanma yaşanmaması dikkat çekti. Kazanın gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle yol uzun bir süre trafiğe kapalı kaldı. Ters dönen araç, gündüz saatlerinde çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.