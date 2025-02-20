Ters Dönen Uçağın Yolcularına Tazminat Verilecek!

DELTA HAVAYOLLARI YOLCULARINA TAZMİNAT ÖDEYECEK

ABD merkezli Delta Havayolları, Kanada’nın Toronto kentinde meydana gelen ve uçağın ters dönmesiyle sonuçlanan kazada, tüm yolculara 30 bin dolar tazminat verileceğini açıkladı. Şirketin sözcüsü, e-posta aracılığıyla yaptığı açıklamada tazminat teklifinin “hiçbir koşula bağlı olmadığı” bilgisini paylaştı.

TORONTO’DA MEYDANA GELEN KAZA

Hafta başında Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na iniş yaparken sert bir şekilde kontak kuran uçak, devrilerek ters duruma geçti ve sağ kanadı koptu. Delta 4819 sefer sayılı uçakta bulunan 80 kişiden (76 yolcu ve 4 mürettebat) ikisi dahil, herkes hayatta kaldı.

HASTANEYE KALDIRILAN YOLCULARIN DURUMU İYİ

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan 21 yolcudan biri hariç hepsi taburcu edildi. Uçakta bulunan yolcular arasında hayatı tehlikeye sebep olabilecek herhangi bir yaralanma durumu yaşanmadı. Havalimanında enkaz temizleme çalışmaları başladıktan sonra operasyonlar normale döndü.