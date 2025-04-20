Ters Dönmüş Traktörde Yaralılar Var

OLAYIN GERÇEĞİ

Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki Macarlar Kırsal Mahallesi’nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör yoldan çıkarak ters döndü. Olay sabah saatlerinde meydana geldi ve dört kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

KAZA ANININ DETAYLARI

Olay, 45 BC 229 plakalı traktörle arazide çalışmak amacıyla yola çıkan şahısların sürücüsünün kontrolü kaybetmesi ile gerçekleşti. Ters dönen traktörde bulunan M.A., P.A., M.A. ve Ö.C.A. isimli dört kişi yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

MÜDAHALE SÜRECİ

Kaza sonrasında durumun bildirilmesi üzerine 112 acil servis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti ve gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Yaralıların durumu ile ilgili bilgi bekleniyor.