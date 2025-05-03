Ters Laleler Çiçek Açtı Karlıova’da

AĞLAYAN GELİN ÇİÇEK AÇTI

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, halk arasında ‘ağlayan gelin’ ya da ‘hüzün çiçeği’ olarak bilinen koruma altındaki ters laleler çiçek açtı. İlkbaharın habercisi olarak kabul edilen bu çiçeklerin ömrü yaklaşık bir ay sürüyor.

Ters lalelerin bulunduğu bölgeler, doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi. Bu yıl nisan sonlarında çiçek açan ters lalelerin en çok görüldüğü alanlar arasında Boncukgöze köyü kırsalı ön plana çıkıyor. Doğayı keşfetmek için buraya gelen ziyaretçiler, ters lalelerin yanı sıra yörenin doğal güzelliklerini de fotoğraflamakta ve herkesin bu manzaraları görmesini sağlamak istediklerini ifade ediyor.