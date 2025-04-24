Ters Laleler Doğaya Renk Katıyor

TERS LALENİN GÜZELLİĞİ DOĞASEVERLERİ BULUŞTURDU

Muş’un 1800 rakımlı Çizmeburun mevkisinde yetişen ve “ağlayan gelin” ismiyle bilinen ters laleler, doğaya muhteşem bir renk katıyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, 3 saatlik bir yürüyüşün ardından Çizmeburun mevkisine ulaşarak yeni açmaya başlayan ters laleleri görüntüledi.

GENÇ ADIMLAR DERNEĞİ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, 20 kişilik bir ekiple korunma altında olan ters laleleri yerinde görmek için bölgeye geldiklerini aktardı. Özcan, doğanın eşsiz mirasını korumanın gençlerin sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, “Bu güzelliği ölümsüzleştirmek için çok güzel fotoğraflar çektik. Yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından bu harika manzarayla buluştuk. Katılımcılarımız arasında doğaseverler, öğretmenler, öğrenciler, fotoğraf sanatçıları var. Her biri bu deneyimi kendi alanına taşıyacak” dedi. Ayrıca, ters lalelerin korunması gerektiğini belirten Özcan, “Onlar sadece birer bitki değil, aynı zamanda coğrafyanın sesi, suskunluğun güzelliğidir. Bu konuda bilinçlendirme ve koruma ile ilgili etkinliklerimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL BİR GÜN YAŞANDI

Dernek üyelerinden Sevil Polat, ilk kez ters laleleri gördüğünü ifade ederek, “Arkadaşlarla yaklaşık 3 saatlik doğa yürüyüşünden sonra lalelerin bulunduğu alana geldik. Burası korunmaya değer bir yer. Buradaki halkı da bu anlamda bilinçlendirdik. Fotoğraflar çektik. Güzel bir gün oldu” şeklinde konuştu.

Bu etkinlik, doğanın korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve doğaseverlerin bir araya gelmesiyle bu güzelliklerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.