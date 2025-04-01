Ters Laleler Koruma Altında Görsel Şölen Sunuyor

TERS LALELERİN GÖRSEL ŞÖLENİ

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde, “Ağlayan Gelin” olarak adlandırılan ve nesli tükenme tehdidi altında bulunan ters lalelerin yüksek rakımlı bölgelerde sunduğu görsel şölen dikkat çekiyor. Bu endemik çiçeklerin korunması amacıyla yerel çiftçiler, tohumlarını yayarak türlerinin devamını sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ters lalelere zarar vermek ya da koparmak, 244 bin 315 lira kadar yüksek bir ceza ile karşılaşmayı gerektiriyor.

DOĞANIN TABLOSU

Elazığ’ın Arıcak ilçesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek rakımlı alanlarında yetişen ters laleleri, ilkbaharda muhteşem bir görsellik sunmaktadır. Karların erime döneminde dağlık ve yüksek rakımlı köylerde açan bu çiçekler, adeta doğanın resimlerini andıran manzaralar oluşturuyor. Kısa bir süre için çiçek açan bu özel bitkiler, halk arasında sevdiğine kavuşamayan bir gelini ifade eden “Ağlayan Gelin” adıyla tanınıyor. Ters lalelerin bu görsel şöleni ise yaklaşık iki hafta sürüyor.

Ters laleler, yalnızca doğal alanlarda değil, aynı zamanda Arıcak ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde de bahçelerde yetiştirilerek korunuyor. Bu girişimler, ters lalelerin tükenmemesi açısından büyük bir öneme sahip. Ters laleler sadece Elazığ’da değil, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş gibi diğer illerde de görülebiliyor. Ancak nesli tükenme tehlikesi altında olan bu özel bitkiyi koparanlara 244 bin 315 lira kadar yüksek bir ceza uygulanıyor.

YEREL GÖRÜŞLER

Arıcak ilçesinin Saman Mahallesi’ndeki bahçelerde ters lalelerin yarattığı görsel zenginliği aktaran Salih Bayar, “Bu çiçeğin 20 günlük ömrü var. Bu yıl bayrama denk geldiğinden dolayı çok fazla ziyaretçi yok. Bilindiği üzere nesli tükenme tehlikesi altında ve nadide bir tür olan bu çiçeğimizin koparılması, zarar verilmesi ve doğal ortamında uzaklaştırılmasının çok büyük cezai yaptırımları var. Biz ise bu nesli tükenmekte olan çiçeğimizin neslini sürdürebilmesi için tohumlarını her tarafa serpmiş olduk” şeklinde değerlendirdi.