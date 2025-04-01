Ters Lalelere Zarar Cezası 244 Bin TL

TERS LALENİN GÖRSEL ŞÖLENİ

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde, “Ağlayan Gelin” olarak adlandırılan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ters laleler, yüksek rakımlı alanlarda görsel bir şölen sunuyor. Bu endemik çiçeklerin korunması amacıyla yerel çiftçiler, tohumlarını yayarak türün devamlılığını sağlamaya çalışıyor. Ters lalelere zarar vermenin veya koparmanın sonucu ise 244 bin 315 lira gibi ciddi bir ceza ile karşılaşılıyor.

AĞLAYAN GELİN HABERLERİ

Elazığ’ın Arıcak ilçesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yüksekliklerinde yetişen “Ağlayan Gelin” ya da “Hüzün Çiçeği” olarak bilinen ters lalelerle ilkbaharda eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Karların erimeye başlamasıyla birlikte, dağlık bölgelerde ve yüksek köylerde açan bu çiçekler, doğanın tablo gibi manzaralarını oluşturuyor. Her yıl kısa bir dönem çiçek açan bu özel bitki, sevdiğine kavuşamayan bir gelini simgelerken, “Ağlayan Gelin” adıyla tanınmaktadır. Bu çiçekler yaklaşık iki hafta boyunca görsel şölen sunuyor.

KORUMA ÇABALARI

İlkbaharın güzellikleri arasında yer alan ters laleler, sadece doğal alanlarda değil, aynı zamanda Arıcak ilçesinin yüksek rakımlı köylerinde de bahçelerde korunuyor. Bu çabalar, ters lalelerin neslinin tükenmemesi açısından büyük bir önem taşıyor. Ters laleler, Elazığ dışında Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş gibi illerde de görülüyor. Ancak bu nadide bitki, sadece 20 gün yaşayabiliyor ve koparma eylemleri, büyük bir ceza ile sonuçlanıyor.

YEREL KİŞİLERDEN GÖRÜŞLER

Arıcak ilçesinin Saman Mahallesi’nde ters lalelerin oluşturduğu görsel şölen hakkında bilgi veren Salih Bayar, “Bu çiçeğin 20 günlük ömrü var. Bu yıl bayrama denk geldiği için çok fazla ziyaretçi yok. Bilindiği üzere nesli tükenme tehlikesi altında ve nadide bir tür olan bu çiçeği koparmak, zarar vermek ve doğal ortamından uzaklaştırmak, ciddi cezai yaptırımlara neden oluyor. Biz de bu nesli tükenmekte olan çiçeğimizin neslinin devamını sağlamak için tohumlarını her tarafa serpmiş olduk” açıklamasında bulundu.