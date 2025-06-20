Ters Şeritte İlerleyen Sürücü Yakalandı

OLAYIN YERİ VE SÜRÜCÜNÜN DAVRANIŞI

Nevşehir’de, ters şeride girerek tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücü, birçok sürücüye korkulu anlar yaşattı. Olay, Bekdik Mahallesi’ndeki 1. Etap TOKİ Konutları Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde gerçekleşti. 50 AAF 434 plakalı aracın sürücüsü E.A., kendisini uyaran diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeyerek aracından inip küfürle karşılık verdi. Daha sonra geri dönüp ters yönde ilerlemeye devam eden sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları ile o anlar kaydedildi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, hızla harekete geçerek hem aracın hem de sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Yapılan detaylı araştırmalarda sürücünün ve aracın kimliği kısa sürede tespit edildi.

UYGULANAN CEZALAR

Sürücü, çeşitli trafik ihlalleri sebebiyle toplamda 30 bin 923 TL trafik cezası aldı. Cezaların detayları ise şöyle belirlendi: “Sürücülerin tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmek” suçundan 9 bin 267 TL, “kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak” suçundan 993 TL, “trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural, yasak ve yükümlülüklere uymamak” suçundan 993 TL, “sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak” suçundan 18 bin 677 TL ve “kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak ve taşıttan inmek” suçundan 993 TL. Ayrıca sürücüye adli işlem başlatıldı.