Ters Yönde Giden Araç Kamerada

TERS YÖNDEN İLERLEYEN OTOMOBİL TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

BURSA’da bir otomobil sürücüsü, otobanda ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. Gemlik ilçesi İstanbul – İzmir Otobanı Gemlik bağlantısına ters yönden giren sürücü, bir süre boyunca sol şeritte hareket etti. Ters yoldan gelen bu otomobili gören diğer sürücüler, ani manevralarla çarpışmaktan son anda kurtuldu.

PANIĞA NEDEN OLAN ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Diğer sürücüler, panikleyerek şerit değiştirmek zorunda kaldı. Otomobil sürücüsü, klakson çalarak kendisini uyarmaya çalışan diğer sürücüleri fark etti. O anlar, bir aracın kamera kaydı ile görüntülendi ve bu durum, olayın ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.