“Ters Yönde Giden Sürücü Kaza Yaptı”

BİPOLAR HASTASI SÜRÜCÜDEN KAZA

Ankara’da bir sürücünün bipolar hastası olduğu belirtildi ve otoyolda ters yönde gitmesi sonucunda bir kaza yaşandı. Olay, sabah saatlerinde E-90 karayolu Balıkuyumcu köyü yakınlarında vuku buldu. Hakan İ. yönetimindeki 06 CAP 977 plakalı otomobil, ters yönden gelen Ramazan G. idaresindeki 27 SE 946 plakalı araçla çarpıştı. İki otomobil de kullanılamaz hale gelirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kazaya polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI VE YARALILAR

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu, bipolar hastası olduğu tespit edilen Ramazan G. ile diğer aracın sürücüsü Hakan İ. ve onun eşi Esmanur İ.’nin kaza sonucunda yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan çiftin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ise ambulansla hastaneye yerleştirildi.

AİLE İLE İLETİŞİMSİZLİK ORTAYA ÇIKTI

Kaza yapan Ramazan Güven’in bipolar hastalığına sahip olduğu ve son üç gündür ailesiyle konuşmadığı bilgisi elde edildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.