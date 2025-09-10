Ters Yönde İlerleyen Araç Korkuttu

MAGANDAN TEHLİKELİ SÜRÜŞ

Denizli-Aydın otoyolunda, ters yönde hızla ilerleyen bir sürücü, trafikteki insanların canını hiçe sayarak büyük bir tehlike oluşturdu. 03 ABN 997 plakalı otomobilin şoförü, süratle ters şeritte yer alarak diğer araçlara ve yayalara korku dolu anlar yaşattı. Bu tehlikeli sürüş, bir araç kamerası tarafından kaydedildi.

Trafikte Korkutucu Anlar

Ters yönde giden otomobil, otoyolun en sol şeridini kullanarak vatandaşların hayatını daha fazla riske soktu. Neyse ki, Denizli-Aydın otoyolundaki trafik yoğunluğunun az olması, olası bir faciayı engelledi.