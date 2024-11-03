Ters Yönden Gelen Araç Kaza Yaptı

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saat 07.30 sıralarında E-90 kara yolunun Balıkuyumcu köyü civarında gerçekleşti. Ankara’dan Polatlı yönüne giden Hakan İ. kontrolündeki 06 CAP 977 plakalı araç, ters yönden Ankara yönüne ilerleyen 34 yaşındaki Ramazan Güven’in kullandığı 27 SE 946 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAZANIN SONUCU

Kaza sonucunda çarpışan otomobiller büyük bir hasar gördü ve adeta hurda yığınına döndü. Olayın ardından yol, trafiğe kapatıldı ve durumu bildiren ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolü sonucunda, ters yönde giden Ramazan Güven ile otomobil sürücüsü Hakan İ. ve eşi Esmanur İ. yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 10 yaşındaki K.İ. ve 2 yaşındaki E.İ. kardeşler ise ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ VE TRAFİK DURUMU

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazanın olduğu yolda trafik bir süre yan yoldan akarken, gerekli çalışmanın ardından normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.