Ters Yönden Giderek Kaza Yaptı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KAZASI VE KAÇMA GİRİŞİMİ

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ters yönden gelerek bir servis aracına çarpan alkollü sürücü, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Ayakta durmakta zorlanan sürücü, kendisini görüntüleyen bir gazeteciye “Sen kimsin gardaş?” diye tepki verdi. Olay, Gevhernesibe Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı’nda meydana geldi. İ.C. yönetimindeki 38 AOK 241 plakalı otomobil, ters yönden ilerleyerek Kamaşak Sokak’tan, Osman Kavuncu Bulvarı’na çıkmak isteyen F.G. idaresindeki servis aracına çarptı. Kaza sonucu sürücüler arasında bir anlaşmazlık oluştu ve bu nedenle polise başvurdu.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Kaza yerine gelen polis ekiplerini gören İ.C., kaçma girişiminde bulundu. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün yapılan kontrollerde 1.8 promil alkollü olduğu tespit edildi. İ.C.’ye ‘ehliyetsizlik’ ve ‘alkollü araç kullanma’ suçlarından 37 bin 354 TL idari para cezası uygulandı. Yanında bulunan 38 AOK 241 plakalı otomobil çekici ile kaldırıldı. İ.C., kendisini görüntüleyen gazeteciye yine “Sen kimsin gardaş?” diyerek tepki göstermeye devam etti.

DİĞER BİLGİLER

Öte yandan, İ.C.’nin daha önce alkollü araç kullanımından yakalandığı ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Alkol oranının 1 promilden fazla çıkması nedeniyle daha fazla işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.