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Ters Yönden Motosiklet Çarpıştı, Yaralı Var

KAZA ANININ KAMERAYA YANSIMASI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, ters yöne giren bir motosiklet ile karşı yönden gelen diğer motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza sonucunda motosiklet sürücülerinden biri yaralanırken, ters yönde ilerleyen motosikletin sürücüsü olay yerinden hızla kaçtı. Kaza, Muhittin Mahallesi Tütün Sokak üzerinde gerçekleşti.

KAZA YERİNDEKİ OLAYLAR

Eski İtfaiye ışıklarından ters yönde giden bir motosiklet, Şair Fuzuli Sokak’tan Tütün Sokağa dönüş alan Yusuf Ç. tarafından kullanılan motosikletle çarpıştı. Olay sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Ç., sağlık ekiplerinin gelmesiyle ilk müdahaleyi aldı ve ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. Kazaya neden olan motosiklet sürücüsünün ise olay yerinde motosikletini bırakıp kaçması dikkat çekti. Bu kaza ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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