Ters Yöne Giren Kamyonet Cezalandırıldı

CEZA UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİ

Adana’nın Seyhan ilçesinde, ters yöne giren bir kamyonetin sürücüsü ve aracın sahibi 44 bin 152 lira para cezası aldı. Kıbrıs Caddesi’nde, 01 AVY 520 plakalı kamyonetle ters yöne giren N.B, kendisine tepki gösteren belediye otobüsünün sürücüsüyle tartışıp küfretmesi üzerine, olay sosyal medya platformlarında yayımlandı. Bu görüntüler sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZALARI

Polis, ehliyetsiz olduğu tespit edilen N.B’ye toplamda 20 bin 663 lira ceza uyguladı. Aynı zamanda, kamyonetin sahibi olarak kayıtlara geçen kişiye de 23 bin 489 lira ceza verildi. Olay sonrası, söz konusu araç çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.