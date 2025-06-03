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Ters Yöne Giren Kamyonet Cezası

CEZA KESİLEN KAMYONET OLAYI

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde, ters yöne giren bir kamyonetin sürücüsüne ve sahibine toplam 44 bin 152 lira para cezası uygulandı. Kıbrıs Caddesi’nde 01 AVY 520 plakalı kamyonetle ters yöne giren N.B, kendisine tepki gösteren belediye otobüsü sürücüsüyle tartışarak küfretti. Olayın sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntüleri sonrasında polis, inceleme başlattı.

POLİSİN CEZA UYGULAMASI

Polis yaptığı incelemede, N.B’nin ehliyetsiz olduğunu tespit etti ve sürücüye 20 bin 663 lira, araç sahibine ise 23 bin 489 lira ceza kesti. Olayın yaşandığı aracın, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldüğü bildirildi.

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