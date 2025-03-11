Ters Yöne Giren Sürücü Durduruldu

TEHLİKELİ SÜRÜŞ ENGELLENDİ

Bolu’da D-100 karayolunda, ters şeritten giden 89 yaşındaki sürücü, trafik polisi ekipleri tarafından durdurularak bir kazanın önüne geçildi. Olay, D-100 karayolunun Sanayi Kavşağı civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Adil P. isimli sürücü, 14 AP 190 plakalı otomobiliyle ters yönde ilerlemeye başladı. Ankara yönünden ters yönde giden bu sürücü, ciddi bir kazaya sebep olabiliyordu.

TRAFİK POLİSİNİN MÜDAHALESİ

Bu esnada, devriye görevi yapan Bolu İl Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Atilla Erdem, ters yönden gelen aracı fark etti. Hızla harekete geçen trafik ekipleri, sürücüyü trafik kontrolüyle durdurdu. Yaşlı sürücü, ekipler tarafından araçtan indirilerek emniyet şeridine park edildi. Ekipler, yaşlı sürücüye idari para cezası kesip, geçici olarak ehliyetine de el koydu. Bu müdahale sayesinde, büyük bir tehlike önlendi.