Tersane İşçisi Vinç Sepetinden Düşerek Öldü

İŞ KAZASI MEYDANA GELDİ

Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Doğruyol Tersanesi’nde meydana gelen iş kazasında bir tersane işçisi hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Serdar Coşan, vinç sepetinden düşerek başından ağır yaralandı. Olay sırasında işçinin hayatını kaybetmesi büyük bir üzüntü yarattı.

CANSIZ BEDENİ HASTANEYE KALDIRILDI

Serdar Coşan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. İş kazasının detaylarının araştırıldığı bildiriliyor. Bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gereken bir konu olduğu vurgulanmakta.