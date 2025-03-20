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Tersane Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti

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İş Kazası Sonucu Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Yalova’nın Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet gösteren Hatsan Tersanesi’nde yaşanan bir iş kazası, genç bir işçinin ölümüne neden oldu.

Feci Şekilde Can Verdi

25 yaşındaki Hasan Can Mert, tersanede hareket ettirilen ağır blokların arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olayın gerçekleşmesinin ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri gönderildi. Yapılan incelemeler sonucunda işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Mert’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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